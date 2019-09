Giunta incontra governo dei Grigioni

(ANSA) - BOLZANO, 7 SET - La Giunta provinciale ha incontrato i rappresentanti del governo del cantone dei Grigioni. La collaborazione in ambito culturale tra i gruppi linguistici ladino e romancio, il traffico transfrontaliero, nonché la caccia e la gestione dei grandi predatori nell'ambiente alpino, sono stati i temi principali al centro del confronto a Valendau.

Gli incontri di questo genere tra l'esecutivo altoatesino e quello del cantone svizzero si svolgono con regolarità dal 1999 e sono ormai divenuti una tradizione.

Per quanto riguarda il traffico transfrontaliero, gli esecutivi hanno concordato che i Grigioni saranno coinvolti nel processo che la Provincia di Bolzano sta effettuando assieme alla regione Lombardia per la valorizzazione dell'area del Passo dello Stelvio, visto che i Grigioni vi sono collegati tramite il passo dell'Umbrail. "Dobbiamo dare la priorità - spiega il presidente Arno Kompatscher - ad una pianificazione che preveda la riduzione del traffico privato ed un incremento del trasporto pubblico".