Lupo decapitato, "taglia" da 11.000 euro

(ANSA) - BOLZANO, 6 SET - Dopo il ritrovamento della carcassa di un lupo morto e senza testa a Sellrain, in Tirolo, avvenuto alla fine di luglio, le associazioni Wwf Österreich e Naturschutzbund Österreich hanno fissato un premio di 11.000 euro per chi fornirà informazioni utili all'individuazione dei responsabili. Lo comunica l'agenzia APA.

"L'esperienza dimostra che questo incentivo può fornire informazioni utili e nuove piste di indagine per la polizia", ​ ha affermato Christian Pichler, del Wwf austriaco. Gli ambientalisti chiedono alla politica e alla società di affrontare diversamente il ritorno naturale del lupo: "Abbiamo urgente bisogno di un disarmo delle parole: invece di favorire le paure, gli agricoltori interessati devono essere ben informati e vanno promosse soluzioni di protezione della mandria", ha affermato Pichler.