Giunta trentina riunita al passo della Mendola

(ANSA) - TRENTO, 6 SET - Il salone della caccia dell'ex Grand Hotel Penegal, oggi Villa Imperiale, a Ruffrè, al passo della Mendola, ha ospitato oggi la tradizionale riunione del venerdì della Giunta provinciale di Trento.

A fare gli onori di casa il sindaco di Ruffrè-Mendola, Donato Seppi, che ha ringraziato il presidente Maurizio Fugatti e la sua Giunta per avere accolto l'invito dei Comuni della zona, che si colloca sul confine fra le province di Trento e Bolzano.

"Riteniamo molto importante confrontarci con gli amministratori locali per esaminare di volta in volte le problematiche dei territori, e trovare assieme le soluzioni. E' un metodo di lavoro che abbiamo adottato fin dall'inizio della legislatura e siamo contenti di vedere che sta dando i suoi frutti", ha detto Fugatti. L'assessore Mattia Gottardi ha espresso la volontà della Giunta di "sostenere le fusioni di Comuni nate su base volontaria", preannunciando che "entro l'anno verrà meno il vincolo delle gestioni associate obbligatorie".