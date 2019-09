Alpinista precipita per 500 metri sull'Ortles

(ANSA) - BOLZANO, 6 SET - L'alpinista tedesco, disperso sull'Ortles, secondo una prima ricostruzione dei fatti, è precipitato per 500 metri lungo il canalone Minigerode. Le condizioni del suo compagno di cordata, che nel frattempo è stato recuperato e portato all'ospedale di Silandro, non sarebbero preoccupanti, anche se avrebbe subito un forte shock. Le condizioni meteorologiche sulla montagna di quasi 4.000 metri oggi sono particolarmente avverse. Per questo motivo le ricerche del dispeso proseguiranno domani. (ANSA).