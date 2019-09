Maturi, questioni autonomia non possono attendere

(ANSA) - BOLZANO, 5 SET - "La seduta della Commissione dei Sei a Bolzano, proprio nella Giornata dell'autonomia, è un bel segnale". Lo ha detto Filippo Maturi, presidente della commissione paritetica Stato-Provincia di Bolzano che si occupa delle norme di attuazione per l'autonomia altoatesina.

L'ordine del giorno prevede misure che riguardano il bilinguismo e la dichiarazione di appartenenza linguistica. "Si tratta di questioni importanti che non possono attendere", ha detto Maturi che ha precisato che la Commissione dei Sei "resta in funzione per lavorare per il territorio", fino all'insediamento del nuovo ministro. Il deputato della Lega ha fatto comunque intendere di aver già preso una decisione. "Prima però il governo deve ricevere la fiducia, anche al Senato", ha aggiunto.