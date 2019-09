Donna trovata morta a Nago, si indaga per omicidio (2)

(ANSA) - TRENTO, 5 SET - Una donna quarantenne di Rovereto è stata trovata morta questa mattina nei pressi di un locale pubblico a Nago Torbole, nel Garda trentino. Si indaga per omicidio. Sul corpo della donna ci sono segni di gravi lesioni.

I carabinieri sono intervenuti dopo una telefonata del compagno della donna. Sul posto si è diretto il magistrato di turno, da Rovereto, e il medico legale da Verona. Il corpo senza vita della donna, di 43 anni, è stato trovato in un terrazzamento, in un giardino vicino al locale 'Sesto Grado'.

L'uomo ha detto di aver passato tutta la notte accanto alla sua compagna, poi, svegliatosi, di essersi accorto del suo decesso.