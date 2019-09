Comitato beni culturali, no a progetto planetario Albere

(ANSA) - TRENTO, 5 SET - Parere non favorevole da parte del Comitato provinciale per i beni culturali sul progetto del Planetario H20 previsto nel prato delle Albere a Trento.

Pur manifestando "grande apprezzamento per i valori culturali dell'iniziativa proposta e del relativo progetto", il Comitato ha dato parere negativo "in ragione delle dimensioni che la struttura dovrebbe avere, oltre che per via delle interferenze visive con lo sfondo e con il contesto del Palazzo". Il Comitato ha quindi auspicato che l'opera "possa trovare una collocazione più idonea nelle vicinanze del Muse e che ora possano essere avviati i necessari interventi di restauro e di valorizzazione del Palazzo delle Albere e del prato".

Il parere del Comitato - sottolinea la Provincia - rappresenta ora un ulteriore elemento per le considerazioni che la Giunta provinciale formulerà in intesa con il consiglio del Muse.