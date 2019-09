Boschi, con Svp confronto in atto

(ANSA) - BOLZANO, 5 SET - Con la Svp "c'è un confronto in atto, che viene portato avanti dai capigruppo e dai segretari di partito. È un confronto importante e credo dipenderà anche da quello che il presidente del Consiglio dirà nel suo discorso programmatico, anche sul tema delle autonomie. Sappiamo infatti che il voto Svp dipenderà molto da quello che il presidente dirà su questo. Anche se l'interesse principale, come ha spiegato anche la capogruppo Svp al Senato, credo sia quello di evitare l'aumento delle tasse e rimanere saldamenti ancorati ad un progetto europeista che con Salvini era in discussione". Lo ha detto la deputata del Pd, Maria Elena Boschi, a margine del convegno organizzato a Bolzano per la Giornata dell'autonomia.

"Mi auguro quindi che ci possa essere un confronto più proficuo anche perché il prossimo anno ci sono scadenze elettorali importanti per le amministrative", ha aggiunto Boschi.