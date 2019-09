A Bolzano la prima campanella d'Italia

(ANSA) - BOLZANO, 4 SET - Ferie finite per 91.240 alunni e studenti in Alto Adige, che oggi sono tornati dietro i banchi di scuola. E' la Provincia autonoma ad aprire il nuovo anno scolastico, dove la prima campanella suona tradizionalmente il 5 settembre. In Alto Adige sono 65.500 i bambini e ragazzi che frequentano gli asili e le scuole di lingua tedesca, 22.400 quelle italiane, mentre 3.200 seguono il ciclo scolastico in lingua ladina in val Gardena e in val Badia.

L'anno scolastico 2019/2020 prevede complessivamente 175 giorni di insegnamento. Lunghissime saranno quest'anno le vacanze di Natale che inizieranno già il 21 dicembre e termineranno il 6 gennaio. Ultimo giorno di scuola è invece il 16 giugno.