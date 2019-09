Il 14 settembre la 5/a edizione di "Festivolare"

(ANSA) - TRENTO, 4 SET - Il prossimo 14 settembre torna all'aeroporto "G. Caproni" di Trento la manifestazione "Festivolare", un appuntamento dedicato al volo nelle sue diverse declinazioni. L'iniziativa, della durata di due giorni, è promossa da "Kilometro azzurro" (il soggetto che raccoglie tutti gli operatori dell'aeroporto) in collaborazione con l'"Euregio Expo Mobility", il salone dedicato alla mobilità sostenibile. Per il primo anno, prenderanno parte all'evento, arrivato alla 5/a edizione, alcune aziende impegnate alla realizzazione di aeroplani interamente elettrici.

Il programma della manifestazione comprende esibizioni aeree, gare di accelerazioni in pista, dimostrazioni di volo di mezzi storici e di soccorso aereo. Sono inoltre previsti seminari su mobilità sostenibile, droni e elicotteri e laboratori per i bambini. Sarà inoltre possibile effettuare voli sulla città di Trento.