Cucine a motore, a Trento torna il food truck festival

(ANSA) - TRENTO, 4 SET - Da venerdì 6 a domenica 8 settembre piazza Fiera a Trento sarà la location di una nuova tappa di Cucine a Motore, food truck festival itinerante nato nel 2015. La tappa trentina, patrocinata dal Comune di Trento e organizzata dall'associazione Astragalo, prevede una ricca offerta gastronomica grazie ai food truck presenti in piazza dal venerdì sera fino alla domenica sera, con cucine sempre aperte.

Non mancheranno specialità tipiche delle varie regioni d'Italia, particolari cotture e tagli di carni, piatti dal sapore internazionale, proposte vegetariane, prodotti dolci e salati.

Inoltre, non mancherà anche la birra grazie alla collaborazione con Forst. Sono previsti anche spettacoli, musica dal vivo ed un mercatino delle eccellenze artigianali.