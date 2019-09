Controlli su mezzi pesanti in Trentino, 27 infrazioni

(ANSA) - TRENTO, 4 SET - Sono 27 le infrazioni contestate e 2 le patenti ritirate nel corso dei controlli condotti giovedì scorso dal Nucleo autotrasporto della Polizia Locale di Trento, del personale del ministero dei Trasporti e del Nucleo mobile della Guardia di Finanza di Trento. I controlli - informa una nota - sono durati oltre 12 ore ed hanno interessato i mezzi pesanti per trasporto nazionale e internazionale. All'operazione hanno partecipato una decina di uomini in borghese ed in uniforme con 2 uffici mobili e 3 pattuglie.

Sono stati controllati 11 autoarticolati, di cui 8 comunitari (Romania, Spagna, Polonia, Slovenia, Repubblica Ceca), 2 veicoli extra comunitari (Turchia), ed un solo veicolo italiano sottoposti a controllo. Sono stati 4 i fermi amministrativi di altrettanti autoarticolati dei quali 2 di nazionalità polacca, uno di nazionalità ceca ed uno di nazionalità turca.