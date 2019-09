Carabinieri: comandante Oxilia lascia il Trentino

(ANSA) - TRENTO, 4 SET - Il comandante del Nucleo investigativo dei Carabinieri di Trento, Andrea Oxilia, ha salutato stamane a Palazzo Trentini il presidente del Consiglio provinciale, Walter Kaswalder. Dopo 11 anni di servizio a Riva del Garda e a Trento, il comandante è infatti in procinto di assumere il Comando della Compagnia carabinieri di Imola. Appassionato di poesia, Oxilia ha vinto molteplici premi nazionali ed ha fatto dono al Presidente e simbolicamente a tutti i cittadini trentini della sua ultima opera poetica in cimbro che sarà premiata il 21 settembre prossimo ad Arabba, nell'ambito del Concorso di poesia per lingue minoritarie d'Italia. Il presidente Kaswalder ha ringraziato sentitamente il capitano per il prezioso servizio prestato in terra trentina, augurandogli di raccogliere le migliori soddisfazioni nel futuro incarico.