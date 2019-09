15,5 mln per Sta -Strutture trasporto AA

(ANSA) - BOLZANO, 4 SET - Ammonta a 15,5 milioni di euro il programma di attività per l'anno 2019 di Sta - Strutture Trasporto Alto Adige. Lo stanziamento e il programma hanno ricevuto il via libera da parte della Giunta provinciale. Il progetto che drena le risorse principali è quello riguardante la linea ferroviaria della Val Venosta (3,6 milioni) di cui Sta è non solo gestore, ma anche proprietario. A seguire vi sono le attività di Sta legate alla manutezione ordinaria di stazioni, officine e immobili, all'implementazione dei sistemi di informazione e alle iniziative nel settore delle mobilità sostenibile (Green Mobility) e della sicurezza stradale (Safety Park).

Per quanto concerne gli investimenti, è stato stanziato un importo pari a 2,5 milioni di euro, che sarà utilizzato soprattutto per i lavori di messa in sicurezza di pareti e pendii lungo la linea ferroviaria della Val Venosta, gli interventi di manutenzione del trenino del Renon e la realizzazione di un punto di noleggio bici in piazza Verdi, a Bolzano.