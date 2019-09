Progetto UniCittà,nuova intesa tra ateneo e Comune di Trento

(ANSA) - TRENTO, 3 SET - Il sindaco di Trento, Alessandro Andreatta, e il rettore dell'Università di Trento, Paolo Collini, hanno siglato il piano degli interventi 2019-20, con l'obiettivo di migliorare la qualità della vita in città e favorire una maggiore interazione tra l'ateneo e la cittadinanza.

All'interno del protocollo d'intesa sono previste cinque aree di sviluppo: sicurezza, economia e società, studenti e partecipazione, 'smart-cities' e mobilità, comunicazione. Tra le iniziative vi sono seminari tematici sulla sicurezza urbana e sul tema della rigenerazione urbana in relazione alla sicurezza, valorizzazione degli spazi di proprietà del Comune e dell'Università attraverso un utilizzo temporaneo e artistico-culturale, la promozione di iniziative di dibattito pubblico. In vista delle elezioni amministrative del 2020 previste azioni di promozione verso gli studenti sulla possibilità di proporsi come presidenti o scrutatore di seggio.