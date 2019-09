Pigozzo, altoatesini sentinelle della sicurezza

(ANSA) - BOLZANO, 3 SET - "Gli altoatesini sono sentinelle della sicurezza sul loro territorio". Lo ha detto comandante del reparto operativo dei carabinieri di Bolzano, ten.col. Enrico Pigozzo, che nei prossimi giorni lascia l'Alto Adige per Roma, dove presso il comando generale dell'arma si occuperà della dottrina di impiego Nato delle forze alleate negli scenari internazionali post-conflitto. "In questi tre anni - ha proseguito - ho apprezzato il profondo legame degli altoatesini con la loro terra. Gli altoatesini sono alleati delle forze dell'ordine nel garantire la pubblica sicurezza".

Pigozzo ha sottolineato l'importanza della prevenzione e delle iniziative di sensibilizzazione nelle scuole. "La prevenzione - ha detto - non è una perdita di tempo, ma un investimento nel futuro". Per il comandante uscente del reparto operativo, il "caso più difficile, ma anche più bello" è stato quello della sottrazione di due bimbi da parte del loro padre e il loro ritorno dalla Tunisia a Bolzano.