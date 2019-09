In fiamme rifiuti industriali a Bronzolo

(ANSA) - BOLZANO, 3 SET - Verso le 02:30 di questa mattina il corpo permanente dei vigili del fuoco di Bolzano è intervenuto in supporto ai corpi volontari della zona, alla ditta Südtirolfer di Bronzolo per un incendio.

In una zona all'aperto, circa 50 metri cubi di materiale misto di scarto industriale sono andati, per cause ancora non accertare, in fiamme.

Grazie al tempestivo intervento dei pompieri ed ad un intervento mirato di spegnimento, la situazione è stata riportata sotto controllo in breve tempo.

L'Agenzia Provinciale per l'ambiente ha effettuato durante l'intervento delle misurazioni sulla qualità dell'aria nei dintorni. I primi risultati avuti già sul posto hanno confermato che non vi erano stati degli innalzamenti dei valori delle sostanze nocive nell'aria. Nelle zone limitrofe non vi é stato nessun pericolo per la popolazione. Nessuno é rimasto ferito.