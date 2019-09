Fbk, vaccinare anche i genitori per eliminare il morbillo

(ANSA) - TRENTO, 3 SET - Proseguendo con le attuali disposizioni sulla vaccinazione anti-morbillo dei bambini in Italia non si eliminerà il morbillo prima del 2045. Se invece si vaccinassero anche gli adulti che non hanno mai contratto il morbillo, si potrebbe sconfiggere la malattia in tempi più rapidi.

Lo dice una ricerca della Fondazione Bruno Kessler (Fbk) di Trento, dell'Università Bocconi di Milano e della Northeastern University di Boston pubblicata oggi sulla rivista scientifica 'eLife'. "La situazione che osserviamo in Italia, caratterizzata da una maggioranza di casi di morbillo fra gli adulti, è tipica dei paesi sviluppati", spiega Valentina Marziano, ricercatrice Fbk e prima autrice dello studio. "Grazie alla vaccinazione supplementare dei genitori si arriverebbe a sconfiggere la malattia in tempi più rapidi e potremmo riuscire a eliminare il morbillo in Italia fra il 2030 e il 2040", commenta Stefano Merler (Fbk), che ha coordinato lo studio.