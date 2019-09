Dolomiti Unesco: Tonina, un marchio per i prodotti locali

(ANSA) - TRENTO, 3 SET - Un marchio "Dolomiti Unesco" per valorizzare i prodotti enogastronomici e dell'artigianato dei territori interessati nel decennale del riconoscimento. L'idea è stata lanciata dal vice presidente della Provincia autonoma di Trento, Mario Tonina, assessore all'urbanistica, ambiente e cooperazione, che a partire da questo autunno ricoprirà l'incarico di presidente della Fondazione.

L'occasione è stata la serata "Dolomiti e patrimonio alpinistico ladino" tenutasi nella sala consiliare di S.Giovanni di Fassa (Sèn Jan) dal Comitato Enjoy Pozza. "Per la prima volta, il prossimo ottobre il Trentino assumerà la presidenza della Fondazione Dolomiti Unesco. Per l'amministrazione provinciale sarà questo motivo di sano orgoglio, a 10 anni dal riconoscimento", ha detto Tonina, il quale ha evidenziato la necessità di promuovere ulteriori momenti di promozione e di conoscenza della Fondazione sul territorio delle province autonome e delle regioni interessate.