Carabinieri: comandante provinciale Volpi lascia Trento

(ANSA) - TRENTO, 3 SET - Il comandante provinciale dei carabinieri, Luca Volpi, lascia l'incarico a Trento, essendo destinato ad altra sede. Questa mattina ha incontrato per una visita di commiato il commissario del governo, Sandro Lombardi, Il prefetto Lombardi - dice una nota - ha rivolto al colonnello Volpi "parole di apprezzamento per l'eccellente lavoro svolto durante gli anni in cui ha avuto la responsabilità della direzione e del coordinamento dei Comandi e delle Forze dell'Arma, nell'ambito della provincia, ringraziandolo per la fattiva collaborazione fornita in ogni circostanza". "Il suo incisivo operato nell'assicurare l'ordinato e pacifico vivere civile della comunità locale - ha aggiunto Lombardi - ha certamente consolidato nella pubblica opinione un sentimento di stima, gratitudine e riconoscenza verso l'Arma, capillarmente presente sul territorio".