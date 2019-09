Bolzano, accordo per sottopasso via Roma

(ANSA) - BOLZANO, 3 SET - La Giunta provinciale di Bolzano ha dato il via libera ai primi quattro interventi previsti dal Piano per la mobilità, tra cui il sottopasso di via Roma. Con la firma dell'accordo di programma fra Provincia e Comune, sarà quindi migliorata la mobilità e la raggiungibilità del capoluogo. Sono previsti investimenti per 42 milioni di euro. Il 75% dei costi sarà sostenuto dalla Provincia ed il 25% dal Comune. Si tratta dell'attuazione dell'accordo sottoscritto un anno fa da Provincia e Comune per affrontare il tema della mobilità e della viabilità.