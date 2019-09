Tempesta Vaia: a Levico meeting su alberi danneggiati

(ANSA) - TRENTO, 2 SET - Dal 6 all'8 settembre il parco delle terme di Levico ospiterà l'Arbor Meeting organizzato dalla Società italiana d'arboricoltura e dall'Associazione arboricoltori, due associazioni che hanno scelto il parco, duramente colpito dalla tempesta Vaia dello scorso ottobre, come luogo di ritrovo tra tecnica e divulgazione per diffondere buone prassi in alboricoltura.

Ottanta arboricoltori provenienti da tutta Italia saranno impegnati in un progetto di piantagione di nuovi alberi ed in operazioni arboricolturali su esemplari adulti danneggiati dalla tempesta. In programma anche comunicazioni e workshop tecnici.