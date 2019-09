Sei auto abbandonate in fiamme a Bolzano

(ANSA) - BOLZANO, 2 SET - Un incendio, con ogni probabilità di origine dolosa, ha distrutto sei vecchie autovetture la scorsa notte ai Piani di Bolzano. I vigili del fuoco sono stati allarmati verso le ore due da alcuni cittadini e sono intervenuti in un parcheggio di vetture abbandonate in via Macello. Le macchine sono andate distrutte nel rogo.