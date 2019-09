Galleria Segantini chiusa dal 15/9 per lavori

(ANSA) - TRENTO, 2 SET - Il 15 settembre la Galleria civica Segantini di Arco chiuderà temporaneamente i suoi spazi espositivi, in vista di un periodo in cui verranno realizzati alcuni lavori di manutenzione straordinaria che prevedono il rifacimento degli impianti e la conseguente ripavimentazione delle sale.

La Galleria riaprirà verso l'inizio della primavera 2020 con un rinnovato allestimento, a cura dell'architetto Michelangelo Lupo per quanto riguarda l'intervento strutturale, e di Alessandra Tiddia del Mart per quanto riguarda la parte storico-artistica.

Domenica 15 settembre, ultimo giorno di apertura della Galleria (orario 10-18), si potrà partecipare a una passeggiata nei luoghi segantiniani della città sullo sfondo di Arco nell'Ottocento che culminerà in una breve visita alla Galleria, insieme allo storico Romano Turrini e alla curatrice del progetto Segantini e Arco Alessandra Tiddia del Mart.