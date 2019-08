Viabilità: A22, 10 km coda al Brennero

(ANSA) - BOLZANO, 31 AGO - Traffico intenso sull'autostrada del Brennero e sulle principali strade del Trentino-Alto Adige.

Sull'A22 in direzione sud tra Carpi e l'allacciamento A1 (Modena) ci sono 4 km di coda e tra Chiusa e Rovereto Nord rallentamenti con code, mentre in direzione nord tra Vipiteno ed il Brennero 10 km di coda per traffico intenso, si segnalano rallentamenti anche tra Trento Sud ed Egna. Lo comunica la Centrale di viabilità della Provincia di Bolzano.

Rallentamenti e code anche sulla SS 38 statale della Val Venosta in entrambe le direzioni tra Lagundo e Plaus e sulla SS 49 statale della Val Pusteria in direzione Bressanone tra Brunico e Sciaves.

La SS 38 Statale del Passo Stelvio è chiusa al traffico sul tratto Trafoi - Passo Stelvio - Bormio (Bagni Vecchi) dalle ore 8 alle ore 16 per la giornata della bici 2019.