Escursionista muore sul monte Spinale

(ANSA) - MADONNA DI CAMPIGLIO (TRENTO), 31 AGO - Un turista di 51 anni, Massimiliano Caruso di Senigallia, che stava compiendo un escursione sul monte Spinale, con la sua compagna, ha perso l'equilibrio ed è finito in un dirupo, precipitando per circa 70 metri. L'uomo è morto sul colpo. L'escursionista stava percorrendo il sentiero delle Coste di Vallesinella, sopra Madonna di Campiglio.

Sono intervenuti il soccorso alpino di Madonna di Campiglio e l'elicottero di Trentino emergenza, ma per l'uomo non c'è più stato nulla da fare.