Ciclismo: 39/a Ötztaler Radmarathon

(ANSA) - BOLZANO, 31 AGO - Domani, domenica 1 settembre, saranno 859 i ciclisti italiani al via della 39. edizione della Ötztaler Radmarathon. La più temuta granfondo ciclistica d'Europa vedrà in sella 4.500 concorrenti a numero chiuso provenienti da 37 nazioni.

Si parte in Austria a Sölden nell'Ötztal per affrontare l'unico percorso di 238 km con 5.500 m di dislivello, chiuso in gran parte al traffico veicolare. Dal centro di Sölden i ciclisti si arrampicheranno al Kühtai (2.020 m), pedalando in direzione Brennero (1.377 m) per sconfinare in Italia, a Vipiteno, attraversando successivamente i passi Giovo (2.090) e Rombo (2.509 m), per poi fare ritorno a Sölden in Tirolo. I 5.500 m di dislivello sono suddivisi su 40,5 km di percorso pianeggiante, 95,7 km di salita e 101,9 km di discesa.

I partecipanti della "Ötztaler", provenienti da 37 nazioni, sono prevalentemente di sesso maschile, mentre sono 313 le donne in gara, in un aumento rispetto alla scorsa edizione.