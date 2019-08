Tempesta Vaia, nuovi criteri per contributi ricostruzione

(ANSA) - TRENTO, 30 AGO - Nuovi criteri per la concessione dei contributi per la ricostruzione e la messa in sicurezza delle aree colpite dalla tempesta Vaia di fine ottobre. Lo ha deciso la Giunta provinciale di Trento approvando una delibera proposta del presidente, Maurizio Fugatti.

"Si tratta di un'iniziativa necessaria a garantire la copertura di danni ulteriori rispetto alla casistica già prevista in precedenza, alla luce di quanto disposto dalla legge provinciale sulla semplificazione", ha detto Fugatti.

Oltre che per gli interventi di ricostruzione o di riparazione delle opere danneggiate o distrutte dalla tempesta, i contributi verranno concessi anche per la realizzazione di nuove opere o interventi di interesse pubblico indispensabili per la stabilità e la messa in sicurezza, idraulica e idrogeologica, e per la difesa fitosanitaria dei territori interessati. Infine, i finanziamenti verranno erogati anche per gli interventi già realizzati in ragione dell'emergenza dichiarata.