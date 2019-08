Sport: nuovi criteri per manifestazioni e associazionismo

(ANSA) - TRENTO, 30 AGO - La Giunta provinciale di Trento, su proposta dell'assessore Roberto Failoni, ha approvato l'intero testo dei criteri attuativi della legge del 2016 sulla promozione dello sport e dell'associazionismo sportivo trentino, già approvato ad unanimità dalla quarta commissione.

Si prevede fra l'altro la disciplina riguardante l'acquisto dei pulmini per associazioni e società sportive oltre che una completa rivisitazione dei criteri circa i contributi per le manifestazioni sportive, le campagne per la promozione dello sport, la realizzazione di impianti. Per i pulmini previsti contributi nella misura del 50% della spesa ammessa. Per i contributi a manifestazioni sportive, per quelle che comportano una spesa dai 6.000 ai 25.000 euro, previsto un aumento della percentuale di contributo dal 10% al 15% tramite la cosiddetta procedura automatica (a rimborso). Le manifestazioni che comportano una spesa maggiore di 25.000 euro saranno esaminate secondo una procedura valutativa in base a dei parametri specifici.