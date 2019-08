Scuole protagoniste a Trento Smart City Week

(ANSA) - TRENTO, 30 AGO - Grazie alla collaborazione con il dipartimento Istruzione e cultura della Provincia autonoma di Trento, venerdì 20 settembre a Trento Smart City Week saranno protagonisti gli istituti scolastici del territorio. Alcune classi faranno poi visita agli stand allestiti in piazza Duomo.

Ci sarà spazio per passioni intramontabili come il Lego, grazie all'inventiva dei ragazzi del gruppo del biennio di robotica dell'Istituto tecnico tecnologico Buonarroti che hanno realizzato una piccola smart city con i famosi mattoncini colorati. In un'edizione che affronta i molti aspetti educativi legati all'avvento dell'Era Digitale, la voce di uno dei sette Protagonisti Digitali che incontreranno il pubblico a palazzo Geremia sarà quella di Paolo Picchio, papà di Carolina, che nel 2013 si è tolta la vita, sopraffatta dal cyberbullismo. Un tema di drammatica attualità che la Fondazione Carolina onlus affronta con la ricerca, la prevenzione, il sostegno e la formazione continua alle nuove generazioni.