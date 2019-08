Festival d'Autunno a Trento fra cultura e sapori

(ANSA) - TRENTO, 30 AGO - La cultura e i sapori del Trentino saranno il filo conduttore del 'Festival d'Autunno' che il Consorzio Trento Iniziative propone come nuova proposta culturale e gastronomica nel centro storico di Trento, in piazza Battisti per due fine settimana, in via San Martino per un'anteprima e per finire a palazzo Roccabruna.

Il programma prevede un'anteprima per sabato 7 settembre in via San Martino, dalle 17, con intrattenimento musicale e la proposta gastronomica dei ristoratori del quartiere. Il fine settimana del 13, 14 e 15 settembre sarà dedicato ai piatti della tradizione con l'Ordine delle Confraternite trentine che inizieranno venerdì 13 alle ore 18 con un corteo in costume. Il fine settimana seguente - 20, 21 e 22 settembre - sempre in piazza Battisti l'associazione delle Macellerie di Montagna proporrà il "Gusto dell'innovazione". Da giovedì 26 a domenica 29 settembre, infine, l'Associazione panificatori e la Camera di commercio di Trento proporranno 'Profumo di pane trentino".