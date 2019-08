Unterberger,circolano solo nomi maschi

(ANSA) - ROMA, 29 AGO - "Solo maschi nel carosello di nomi del governo. Sono spaventata". A lanciare l'allarme è la senatrice Julia Unterberger, intervistata dal Corriere della Sera.

"Appartengo alla cultura tedesca - spiega Unterberger -. In Germania la cancelliera è donna. E ora anche la presidente della Commissione europea. Non chiedo tanto, ma...", "qui è l'estremo opposto. Non pretendo la metà della rappresentanza femminile. Ma il 35-40% sì". Sul fatto che neanche nel governo giallo-verde c'era, risponde: "Dalla Lega lo immaginavo. Dal Pd no. Mi meraviglia che le donne di sinistra non parlino". Prima di diventare senatrice Svp era una femminista? "La più famosa del Sud Tirolo - spiega -. Da matrimonialista ho difeso tante donne.

Devo riprendere quel ruolo?".