Locatelli, replichiamo le buone pratiche trentine

(ANSA) - TRENTO, 29 AGO - "Crediamo che le buone pratiche attuate in Trentino possano essere replicate, e spero di riuscire a portare alcune delle esperienze che mi sono state illustrate dal presidente della Provincia Maurizio Fugatti, in particolare in tema di valorizzazione della famiglia e politiche contro lo spopolamento delle zone decentrate, anche in altri territori d'Italia". La ministra della famiglia Alessandra Locatelli, in visita ufficiale in Trentino, ha espresso parole di apprezzamento per i provvedimenti attuati a livello locale dall'amministrazione a guida leghista."Ho avuto modo di approfondire iniziative di incentivo alla natalità e di supporto alla famiglia interessanti, che potrebbero essere spunto per delle politiche nazionali di buon livello", ha aggiunto.

Alla ministra sono stati presentati gli ultimi provvedimenti intrapresi in tema di abbattimento delle rette degli asili nido, dimezzamento delle rette scolastiche e supporto diretto alla natalità.