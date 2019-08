Verdi, raggiunto limite dei posti letto

(ANSA) - BOLZANO, 28 AGO - "Alla fine ci siamo arrivati ai fatidici 229.088 posti letto. Il limite massimo stabilito per legge è di fatto raggiunto. Ora la Giunta deve fare sul serio".

Lo scrivono i Verdi dell'Alto Adige in una nota in cui vengono analizzate, sulla base dei dati Istat, le presenza turistiche.

Il limite massimo dei posti letto è fissato dalla legge urbanistica del 1997. Legge valida fino al 1 gennaio 2020, dato che la nuova legge approvata nel 2018 non è ancora in vigore. Ed è qui - sostengono i Verdi - che si pone il problema.

"All'inizio dell'estate mancavano quindi solo 350 letti per raggiungere il limite massimo. Ora, verso la fine dell'estate, con la continua apertura di nuovi hotel e aziende il limite, tutt'ora valido, dovrebbe essere stato raggiunto", scrivono Hans Heiss, Brigitte Foppa, Riccardo Dello Sbarba e Hanspeter Staffler. "La palla è ora nelle mani della Giunta. Si presume che vorrà rispettare le leggi ancora vigenti. Dovrà quindi bloccare circa 46 progetti in 30 Comuni", affermano i Verdi.