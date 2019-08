Mestieri, Team Italy trionfa in Russia

(ANSA) - BOLZANO, 28 AGO - I campionati mondiali dei mestieri 2019 si chiudono nel migliore dei modi per la spedizione italiana. Cinque medaglie: è questo lo splendido bottino ottenuto a Kazan dal Team Italy, composto per l'occasione da 13 giovani altoatesini e da due giovani piemontesi.

A conquistare il titolo di campionessa del mondo è stata la fiorista Lisa Hilpold, mentre la medaglia d'argento è andata ai giardinieri paesaggisti Daniel Perkmann e Patrick Staschitz, così come al carpentiere Matthias Grunser. Bronzo infine per l'elettrotecnico Germar Unterweger e per il muratore Hannes Pircher. Hanno invece ricevuto il cosiddetto diploma d'eccellenza Manuel Steiner, Jonas Lutz, Dominik Miribung, Claudia Gruber, Denise Giacosa, Martina Ruzzene e Vivien Santer.

Soddisfazione anche per le performance dell'estetista Laura Canevotti e del progettista meccanico Patrick Sanin. Il riconoscimento "Best of Nation", riservato al membro del team capace di ottenere il punteggio più elevato, è andato all'elettrotecnico Germar Unterweger.