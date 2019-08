Consultazioni: Svp si astiene

(ANSA) - ROMA, 28 AGO - "Alla fiducia ci asterremo e poi ci regoleremo di volta in volta: non diamo la fiducia in partenza al governo non escludendo la possibilità di un appoggio esterno senza poltrone". Lo dice al Quirinale il rappresentante della Svp nel gruppo per le Autonomie al Senato.

"Ci auguriamo che nasca un nuovo governo con una forte inclinazione europeista, una attenzione particolare per le minoranze linguistiche e le regioni a statuto speciale, con una parte significante di moderati", così Julia Unterberger, presidente del gruppo per le Autonomie al Senato.

"Ho anche sottoposto la mia preoccupazione per il fatto che si parli solo di ministri maschi: l'Italia oggi dovrebbe avere una quota rappresentativa di donne nel nuovo governo", dice Unterberger dopo il colloquio con il presidente Sergio Mattarella.