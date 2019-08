Al via 62/o concorso pianistico Busoni

(ANSA) - BOLZANO, 28 AGO - Sono 23 i candidati che parteciperanno al 62esimo concorso pianistico internazionale "Ferruccio Busoni" che si svolgerà a partire da oggi fino al 6 settembre a Bolzano. I candidati che sono stati selezionati l'anno scorso tra più di 400 partecipanti provenienti da tutto il mondo e che ora sono ammessi alle semifinali provengono da 13 paesi, i più numerosi sono i cinesi, seguiti dai russi e dai coreani e italiani. I 23 dovranno affrontare ben tre prove per conquistarsi un posto in finale, fra cui anche una prova cameristica. Il concerto dei tre finalisti con l'Orchestra Haydn di Trento e Bolzano si svolgerà il 6 settembre e sarà trasmesso in diretta radiofonica su Radio Rai 3 e in differita sul sito cinese amadeus.tv.

La giuria presieduta dall'austriaco Till Fellner è costituita da 11 membri tra solisti, docenti di fama internazionale ed esperti del settore. Ci sarà anche una giuria Junior composta da studenti dei conservatori di Bolzano, Trento e Innsbruck che assegnerà un premio speciale.