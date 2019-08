Trasporti: 1,5 milioni per le imprese

(ANSA) - BOLZANO, 27 AGO - La Provincia di Bolzano stanzia 1,5 milioni di euro per il sostegno alle imprese di trasporto che decidono di utilizzare la rotaia sull'asse del Brennero. Le domande - informa una nota dell'Agenzia stampa della Provincia - vanno presentate entro il 13 settembre. Anche per il 2019, quindi, la Provincia concede, un contributo per ogni unità di trasporto combinato - accompagnato e non accompagnato - sulla tratta Brennero-Salorno nel periodo 14 settembre - 31 dicembre. L'anno scorso, i fondi sono stati interamente utilizzati. Tra settembre e dicembre del 2018 sono stati erogati contributi per 137.729 unità di trasporto intermodale non accompagnato (9,14 euro ciascuna, per una spesa di 1,25 milioni di euro). Per la cosiddetta autostrada viaggiante (Ro La) sono pervenute domande per 6.600 unità. L'importo massimo per ciascuna unità è di 19 euro, e il finanziamento complessivo di 125.400 euro.