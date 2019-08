'Settembre rotaliano', in arrivo la 50/a edizione

(ANSA) - TRENTO, 27 AGO - Prenderà il via venerdì 30 agosto la 50/a edizione del 'Settembre rotaliano', una manifestazione che si propone di valorizzare le produzioni vinicole della piana Rotaliana. L'iniziativa di quest'anno, che si terrà a Mezzocorona, vede la partecipazione di 20 cantine e sei distillerie, per un totale di 33 etichette di vino Teroldego e dieci di grappa monovitigno.

L'evento è organizzato dalla Pro loco dell'abitato, in collaborazione con diverse realtà del territorio. Alla festa, che si concluderà l'1 settembre, contribuiranno oltre 400 volontari, per 12 punti ristoro nelle corti del centro storico.

"La manifestazione si propone di valorizzare e far conoscere il vitigno del Teroldego, ma si rivolge a tutti, con un calendario di eventi pensati per far conoscere il nostro territorio a adulti e bambini", ha spiegato la presidente della Pro loco Ingrid Permer.

La kermesse si completa con la 29/a edizione della mostra "Alla scoperta del Teroldego" e con le rassegne "A tutto Teroldego" e "VendemmiAmo".