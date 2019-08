Protezione civile trentina, approvati 6 documenti tecnici

(ANSA) - TRENTO, 27 AGO - La Protezione civile trentina ha ripreso oggi l'attività di coordinamento sul territorio nazionale approvando sei documenti tecnici.

Al vertice di oggi - presieduto dal presidente della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti, e dal responsabile del Dipartimento provinciale, Gianfranco Cesarini Sforza - sono arrivati, senza osservazioni dalle Regioni italiane, i pareri positivi degli assessori regionali competenti ai documenti frutto del lavoro svolto negli ultimi mesi dalla Commissione tecnica.

I documenti riguardano vari aspetti dell'operatività e dell'organizzazione della Protezione civile regionale, dalla formazione del personale e delle sale operative unificate permanenti per le attività antincendio boschivo all'intesa per il mantenimento in efficienza della Rete radio nazionale in alta frequenza; dai criteri per la concessione annuale da parte della Protezione civile nazionale di contributi per le organizzazioni di volontariato al finanziamento di 600.000 euro per il 2018.