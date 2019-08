Muore dopo caduta mentre arrampica

(ANSA) - BOLZANO, 27 AGO - Una persona è morta in seguito ad un incidente durante una salita in arrampicata che si è verificato intorno alle 12.30 nella zona di Selva di val Gardena. Dalle prime informazioni, due turisti tedeschi stavano salendo in arrampicata quando uno dei due è caduto per circa 50 metri riportando ferite mortali.

Illeso ma sotto shock il suo compagno di arrampicata. Sul posto l'elicottero di soccorso dell'Aiut Alpin Dolomites ed i carabinieri.