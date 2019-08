Meno domeniche al lavoro, raccolta firme

(ANSA) - BOLZANO, 27 AGO - Sedici Consiglieri provinciali, tra cui il presidente della provincia e tre assessori, hanno sottoscritto l'impegno personale per limitare il lavoro domenicale e nei festivi in Alto Adige. La nuova azione, promossa dall'Alleanza per la domenica libera dal lavoro, è stata presentata oggi a Bolzano. L'obiettivo è limitare le domeniche e i festivi con negozi aperti e riportare nelle competenze della Provincia la disciplina degli orari di apertura dei negozi nelle domeniche e nei festivi.

Nei mesi scorsi l'Alleanza aveva invitato i Consiglieri provinciali a firmare un'autodichiarazione di impegno personale in tal senso, che è stata sottoscritta da 16 consiglieri su 35: Kompatscher, Deeg, Hochgruber Kuenzer, Achammer, Foppa, Dello Sbarba, Staffler, Repetto, Nicolini, Amhof, Renzler, Ladurner, Lanz, Atz-Tammerle, Knoll e Tauber.