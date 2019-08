Ille Prefabbricati, spazi più ampi a Pieve di Bono

(ANSA) - TRENTO, 27 AGO - Ille Prefabbricati, azienda attiva nella valle del Chiese nel settore della bioedilizia e delle case in legno, potrà investire sul consolidamento della propria presenza nel condominio produttivo di Pieve di Bono grazie ad un accordo fra Trentino Sviluppo e Provincia che mette a sua disposizione, mediante un contratto di usufrutto, una nuova porzione di spazi adiacenti all'attuale sede.

Ciò permetterà all'azienda - sottolinea Trentino Sviluppo - di procedere con gli investimenti previsti, tra cui la costruzione di una palazzina uffici e spazi espositivi più grandi e confortevoli dove poter accogliere clienti e progettisti.

L'operazione prevede il mantenimento di almeno 25 posti di lavoro per i prossimi cinque anni ed un indotto, nelle valli del Chiese, per una cifra non inferiore a 1 milione di euro l'anno.