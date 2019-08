Dall'Alto Adige una cupola da guinness

(ANSA) - BOLZANO, 27 AGO - Un enorme tetto in vetro autoportante di 41 metri per 29 metri del peso di 105 tonnellate è stato assemblato negli ultimi mesi nel cantiere di Papenburg, in Germania, e posato a copertura dell'atrio della nave da crociera britannica Iona. Lo ha progettato, realizzato ed assemblato la società altoatesina di costruzioni per facciate Frener & Reifer, che ha anche posato l'opera da 970 metri quadrati sul ponte superiore della nave, alta 60 metri, con l'aiuto di una grande gru mobile. È il primo tetto a cupola di vetro di queste dimensioni mai costruito per una nave.