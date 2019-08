Tennis: Us Open, eliminati Giorgi e Seppi

(ANSA) - ROMA, 26 AGO - Dura meno di un'ora la presenza di Camila Giorgi all'Us Open femminile. L'unica italiana in tabellone nell'ultimo slam stagionale è stata eliminata in due set dalla greca Maria Sakkari, numero 30 del tabellone, con il punteggio di 6-1 6-0. Fuori al primo turno anche l'altoatesino Andreas Seppi. Era esso a confronto con il bulgaro Grigor Dimitrov, che si è imposto 3-1 col punteggio di 6-1, 7-6, 6-4, 6-3 in due ore e 45' di gioco.