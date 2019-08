Orso M49: rafforzato coordinamento fra Trento e Bolzano

(ANSA) - TRENTO, 26 AGO - Incontro tecnico questa mattina fra il personale delle Provincie autonome di Trento e Bolzano per discutere i possibili sviluppi della gestione di M49, l'orso che da qualche giorno ormai stazione nella zona del passo degli Oclini, al confine fra i territori delle due province.

All'incontro ha preso parte il responsabile del Servizio Foreste e fauna della Provincia di Trento, Giovanni Giovannini, e il coordinatore del Settore grandi carnivori Claudio Groff, e per l'Alto Adige il direttore dell'Ufficio caccia e pesca, Luigi Spagnolli. E' stato deciso che "va rafforzato il coordinamento già esistente per ogni attività di monitoraggio e presidio sulla zona di confine dove l'orso si trova in questo momento". Il coordinamento è garantito tramite "una trasmissione reciproca in tempo reale delle informazioni, che vanno anche trasferite anche verso i media e la popolazione". Eventuali azioni di cattura nella zona di confine, infine, verranno condotte "in modo congiunto dalle due amministrazioni".