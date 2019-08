Nicolini, Svp violenta l'autonomia

(ANSA) - BOLZANO, 26 AGO - "Il Movimento 5 Stelle non è affatto un nemico dell'Autonomia, ma un suo forte sostenitore".

Lo afferma il consigliere altoatesino Diego Nicolini. "Nessun ministro del M5S ha attaccato la nostra autonomia, invece sono stati combattuti i privilegi, le ingiustizie, l'illegalità", aggiunge".

Secondo Nicolini, "quella Svp, che vuole rappresentare Achammer, è una Svp che abusa, o addirittura violenta, la nostra autonomia. Quella Svp non vuole affatto tutelare gli interessi di tutti i sudtirolesi. Punta il dito in una direzione, così che tutti guardino, e nel frattempo dall'altra parte continua a lavorare per mantenere un sistema di privilegi per pochi. 'Chi è causa del suo mal pianga se stesso' dice il proverbio: coloro che si fanno ingannare da questa menzogna sono responsabili del proprio male", conclude il consigliere provinciale.