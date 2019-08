In sei mesi 24 aziende insediate in Trentino

(ANSA) - TRENTO, 26 AGO - Sono 24 le aziende provenienti da altri territori che si sono insediate in Trentino nel primo semestre dell'anno, contro le 60 attratte complessivamente nel triennio 2016-2018.

Il dato è riportato da Trentino Sviluppo, da cui emerge una tendenza positiva per tutto il 2019, con altre 25 imprese in fase d'insediamento e 50 contatti attivi. Tra insediamenti già concretizzati e in corso, nel solo 2019 l'ente prevede di superare il totale delle imprese che hanno scelto di localizzarsi in Trentino nell'intero triennio precedente. Nei primi sei mesi del 2019, sono state oltre 120 le imprese incontrate dal gruppo per lo sviluppo strategico locale nel corso di appuntamenti in Italia e nel mondo. Tra questi, vi è stato anche l'accreditamento internazionale e l'avvio di nuove partnership tecnologiche per il Centro di protonterapia di Trento.