Premiato progetto per rifugio Ponte di Ghiaccio

(ANSA) - BOLZANO, 24 AGO - Il progetto per il rifacimento del rifugio Ponte di Ghiaccio/Edelrauthütte a Lappago, predisposto da MoDus Architects di Bressanone nell'ambito del concorso di progettazione indetto dalla Provincia di Bolzano nel 2011, è stato insignito dell'Iconic Award 2019, premio internazionale germanico di architettura e design del Rat für Formgebung.

"Il prestigioso riconoscimento è motivo di soddisfazione anche per il committente Provincia e in particolare per la Ripartizione edilizia e servizio tecnico", afferma l'assessore provinciale all'edilizia pubblica, Massimo Bessone, ribadendo il ruolo della Provincia di Bolzano "nel sostenere sempre l'aspetto qualitativo in edilizia e di essere promotrice dell'architettura innovativa e di elevata qualità nelle costruzioni per i cittadini".