Jova Beach Party, sabato Plan de Corones

(ANSA) - BOLZANO, 23 AGO - Il Jova Beach Party 2019 lascia le spiagge italiane per approdare sabato 24 agosto a Plan de Corones a quota 2.275 metri. La tappa avrà altri orari particolari, ovvero dalle ore 9 alle 23.30 per permettere al pubblico di raggiungere e lasciare la cima con gli impianti di risalita.

La serie di concerti che ha organizzato lo staff di Lorenzo Jovanotti è caratterizzata da una stretta collaborazione con le istituzioni locali e con il Wwf che ha ispirato diverse scelte di rispetto per l'ambiente.

I Jova Beach Parties sono anche caratterizzati da buon cibo.

La proposta alimentare prevede sette foodtrack che permetteranno di gustare diversi tipi di alimenti nel "villaggio" appositamente allestito per lo show. Ma al Plan de Corones ci sarà anche il chef Norbert Niederkofler. Inutile aggiungere che il Jova beach Party è sold out.

In occasione del Jova Beach Party sono stati istituiti ulteriori treni sulla linea ferroviaria della Val Pusteria fra Fortezza e San Candido.